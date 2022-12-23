Kahramanmaraş'ta "Akdeniz'in Gazetecileri Yarışıyor" yarışmasına başvurular sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Derneği tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Akdeniz'in Gazetecileri Yarışıyor" yarışmasına başvurular devam ediyor.

Kentte görev yapan gazetecilerin gelişimlerine katkıda bulunmak, başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen yarışma, "haber", "fotoğraf", "görüntü", "tv programı", "tasarım", "köşe yazarı", "spor haberi" ve "internet portalı" alanında planlandı.

Kahramanmaraş ve ilçelerindeki basın-yayın organlarında çalışan gazetecilerin 01 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki çalışmalarını kapsayacak yarışmaya adayların eserlerini 5 Ocak Perşembe günü saat 17.30'a kadar AGC'nin ilgili e-posta adresine göndermesi gerekiyor.

14 Ocak'ta düzenlenecek ödül töreniyle 8 dalda 24 ödülün sahibini bulacağı organizasyon kapsamında ayrıca AGC ve jüri özel ödülleri de verilecek.

AGC Dernek Başkanı Serkan Ercüment Kuzu, gazetecilik mesleğini özendirmek ve özellikle genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla yarışmayı düzenlediklerini belirtti.

Kuzu, "9 kişilik bir jüri heyeti dereceye giren eserleri belirleyecek. Kahramanmaraş'ta görev yapan tüm meslektaşlarımın bu organizasyonda bulunmalarını istiyor ve davet ediyorum. 14 Ocak'ta düzenlenecek ödül ve gala gecesiyle organizasyonumuzu taçlandıracağız. İnşallah şehrimiz ve meslektaşlarımız için hayırlı ve uğurlu olur." diye konuştu.









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