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Kahramanmaraş'ta 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı

AA

Kahramanmaraş'ta 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı.

Bu yıl "Çünkü sözümüz var" mottosuyla edebiyatseverleri buluşturan, 10 ülkeden 150 şair ve yazarın yer aldığı organizasyonun açılışı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde törenle yapıldı.

Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda bir konuşma yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği yazarlarla Türkiye'de öne çıktığını dile getirdi. Ünal, şu değerlendirmede bulundu:

"Benim mutluluğum ne biliyor musunuz? Resimlere baktığımızda o kadar güzel adamlar yaşamış ki burada iyi ki yaşamışlar. İyi ki onları tanımışız. İyi ki onların bir sözü varmış ve o sözleri bize söylemişler. Sadece bu yıl içerisinde kaybettiğimiz değerleri az önce gördük. Her biri ayrı kıymetli. Mesela Mevlana İdris, çok konuşmazdı ama haliyle konuşurdu. Onun sükutunu anlamayan sohbetini anlamazdı. Onun sükutunun ayrı bir dili vardı. Teoman Duralı'nın, Rasim Özdenören'in... Rasim ağabeyin sıcaklığı ve sevecenliği, tatlı dili ve ince zekasının ortaya çıkardığı mizah yeteneği Türkçeyi kullanma kabiliyeti. İyi ki onları tanımışız. İnşallah bu gençler arasından sözü olan, kendi anlamını arayan ve insanı savunan edebiyatçı ve şairler çıkar." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Kahramanmaraş'ın kadim bir şehir olduğunu belirterek 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'ni düzenlemekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın birçok değeriyle ön plana çıktığını söyleyen Güngör, "Bu şehir Yedi Güzel Adamların şehri. Bu şehir yediden yetmişe güzel insanların yurdu. Bu şehrin öne çıkan kimliği sanat ve kültürdür. Onun ana başlığıda şiir ve edebiyattır. Biz var olan değerimizi daha fazla tanıtmak ve uluslararası arenaya çıkarmak zorundayız. Bu nedenle 3 yıldır şiir ve edebiyat etkinliği gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından Hakan Dedeler'in konser verdiği programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, MHP Milletvekili Sefer Aycan, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Organizasyon 25 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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