Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Gaziantep-Kahramanmaraş çevre yolunda önlem alan ekipler, İ.Y. ve N.Y'yi uyuşturucu sevkiyatı sırasında yakaladı.
Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada bir av tüfeği, 18 kartuş ve 7 bin 504 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.