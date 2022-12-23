Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Gaziantep-Kahramanmaraş çevre yolunda önlem alan ekipler, İ.Y. ve N.Y'yi uyuşturucu sevkiyatı sırasında yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada bir av tüfeği, 18 kartuş ve 7 bin 504 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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