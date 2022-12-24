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Yaşından çok şampiyonluğu olan engelli yüzücünün hedefi, Avrupa ve dünya şampiyonluklar

AA

Yaşından çok şampiyonluğu olan engelli yüzücünün hedefi, Avrupa ve dünya şampiyonluklar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş'ta doğuştan bedensel engelli olduğu için koltuk değnekleriyle yürüyebilen 18 yaşındaki Muhammet Mustafa Karagün, 4 yılda çeşitli kulvarlarda katıldığı şampiyonlarda 50 madalya kazanarak 25 kez Türkiye şampiyonu oldu.

Onikişubat ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli lise öğrencisi Muhammet Mustafa Karagün, televizyonda izlediği paralimpik oyunlardan etkilenerek yüzme sporcusu olmaya karar verdi.

Ailesinin de desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yüzme kursuna kayıt yaptıran ve kısa süredeki azmiyle Kahramanmaraş Engelliler Spor Kulübüne seçilen Karagün, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından Trabzon, Aksaray, Mersin ve Gaziantep ve Konya'da çeşitli tarihlerde düzenlenen turnuvalarda Türkiye şampiyonlukları kazandı.

4 yıl önce başladığı yüzme sporuyla katıldığı çeşitli yarışmalarda 50 madalya kazanarak 25 kez Türkiye şampiyonu olan genç sporcu, yaşama bağlandığı sporla daha önemli başarılar elde etmek istiyor.

Haftada 5 gün 6 saat Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kapalı yüzme havuzunda protezli antrenörü Ali Uzun ile çalışmalarını sürdüren Karagün, en büyük hayali olan milli formayı giyebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muhammet Mustafa Karagün, AA muhabirine, henüz küçük yaşlarda ailesinin yönlendirmesiyle tenise başladığını ancak yüzmeyi daha çok sevdiğinden dolayı bu alana geçtiğini anlattı.


- "Barajları tek tek zorluyorum"

Karagün, Türkiye'nin birçok ilinde katıldığı turnuvalarda S7 kategorisinde 50 madalya kazandığını ve bunlardan 25'nin Türkiye birinciliği olduğunu söyledi.

Milli forma giymek için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade eden Karagün, şöyle konuştu:

"En büyük hedefim Avrupa barajlarını geçip milli takıma girmek ve Avrupa'da yarışlara katılmak. Daha sonra da dünya şampiyonluğuna katılmak istiyorum. Onun için çok çalışıyorum. Günde 6 saate yakın antrenman yapıyorum. 4 saati yüzme 2 saati özel fitness hocalarıyla çalışıyorum. İstiklal Marşı'mızı Avrupa'da okutabilmek istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Havuza girince uçuyormuş gibi hissediyorum. Bu antrenmanların bana kattığı bir şey. Kendimi 50 metre kelebek stilinde çok geliştirdim. Bu alanda dünya barajlarını geçmeye çalışıyorum. Daha önceden 400 metre serbest kategorisinde dünya barajını geçmiştim. Barajları tek tek zorluyorum."


- "Antrenörü sporcusuyla gurur duyuyor"

Antrenör Ali Uzun da Muhammet Mustafa Karagün'ün 6-7 Aralık'ta gerçekleştirilen Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması'nda S7 kategorisinde 6 Türkiye birinciliği ile 1 Türkiye ikinciliği kazandığını söyledi.

Karagün'ün gelecek vadeden genç bir sporcu olduğunu belirten Uzun, sporcusunun gelecek yıl Avrupa barajlarını geçeceğine inandığını belirtti.

Haftada 5 gün antrenmanlarla çalışmalara devam ettiklerini anlatan Uzun, "Azimli ve hırslı olduğu için Muhammet, 4 yılda büyük bir mesafe katetti. İnşallah yaşı genç, bundan sonra dereceleri geliştireceğine inanıyorum. Bununla ilgilide çalışmalarımız devam ediyor. Muhammet, bu zamana kadar birçok madalya kazandı. İnşallah bundan sonraki hedefimiz Muhammet'i milli takıma gönderip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.


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