Otomobille çarpıştıktan sonra otobüsün altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile çarpıştıktan sonra halk otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Hasan Naif idaresindeki 46 MA 3661 plakalı motosiklet, Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi'nde H.M.K'nin kullandığı 46 EF 798 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Motosikletten fırlayan sürücü, M.Ö. yönetimindeki 46 H 0514 plakalı halk otobüsünün altında kaldı.

Ağır yaralanan Naif, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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