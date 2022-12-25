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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

AA

Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

A.Ö. idaresindeki 46 ABZ 871 plakalı hafif ticari araç, Akif İnan Mahallesi'nde Onikişubat Nüfus Müdürlüğü yakınlarında S.K. yönetimindeki 06 GL 187 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlardaki F.N.P, E.K, O.K, T.K. ve O.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülere, otomobilin aynı anda kavşağa giren hafif ticari araçla çarpışması ve hafif ticari aracın kontrolden çıkarak devrilmesi yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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