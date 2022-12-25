Kahramanmaraş'ta eski kamu binası engelsiz yaşam merkezine dönüştürülecek

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi eski kamu binasını yenileyerek engelsiz yaşam merkezine dönüştürecek.

Dulkadiroğlu ilçesi Bayazıtlı Mahallesi'ndeki eski kamu hizmet binası yenilenerek, özel gereksinimli bireylerin hizmete sunulacak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarla iç ve dış tadilatları yapılan binada tesisatlar baştan aşağı yenileniyor.

Ayrıca yenilenen yapıya dışardan asansör sistemi yapılarak özel gereksinimli bireylerin hizmetine sunulacak.





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