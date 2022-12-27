Anadolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanlara yerleştirilen 160 fotokapanla vaşak, çizgili sırtlan, ayı, kurt, tilki, kartal, çakal, kızıl geyik ve su samuru gibi hayvanları doğal ortamlarında görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Sivas ve Tunceli'de yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere yerleştirilen fotokapanlar, bioçeşitliliği de gözler önüne seriyor.

Görüntülerde, yaban hayvanlarının beslenmeleri, koşturmaları görülürken bir ayının da su içerisinde keyif yapması yer alıyor.

Bölge müdürü Ahmet Çörtük, AA muhabirine, sorumluluk sahalarındaki Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Sivas ve Tunceli'nin biyoçeşitlilik anlamında çok zengin olduğunu belirtti.

Gelişen teknolojilerle yaban hayatının daha kolay izlendiğini ve net veriler elde edildiğini dile getiren Çörtük, hayvanları gözlemlemede harekete duyarlı fotokapan kullanımının insan faktörünü neredeyse yarıya indirdiğini söyledi.

- 160 fotokapanla yaban hayatı izleniyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak en önemli görevlerinden birinin de yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması olduğuna işaret eden Çörtük, şöyle konuştu:

"Bölge müdürlüğümüz sınırları içerisinde yaban hayatını doğal ortamlarında gözlemlemek için toplamda 160 fotokapanla izleme yapmaktayız. Fotokapanlara genelde yaban keçisi, kızıl geyik, kurt, vaşak, tilki, kartal, ayı ve su samuru gibi türler giriyor. Fotokapanlarla aldığımız görüntüler toplanıyor, uzmanlar tarafından raporlanıyor daha sonra biz bunu Bakanlığımıza gönderiyoruz. Fotokapanlar yaban hayatının popülasyonu, dağılımları, göç durumları, yavrulamaları, yuvalamaları, hayatta veya sağlıklı mı gibi konularda bize çok önemli bilgiler veriyor."

- Fotokapan görüntülerinden kaçak avcılara ceza

Fotokapanların yalnızca tür tespiti için değil aynı zamanda av koruma ve kontrol çalışmalarında da kullanıldığına dikkati çeken Çörtük, yasa dışı av yapan 27 kişiye bu görüntüler üzerinden işlem yapıldığını kaydetti.

Çörtük, "Biz aynı zamanda yaban hayatının yönetiminde de görevliyiz. 'Ölçemediğiniz şeyleri kontrol edemezsiniz, kontrol edemediğiniz şeyleri de yönetemezsiniz' anlayışından hareketle eğer biz yaban hayatını yönetiyorsak bu görüntülerle türlerimizin tanımlamalarını, coğrafi dağılışlarını, popülasyonlarını ve doğadaki hareketlerini çok iyi bileceğiz ki yönetim planlarımıza yasal altlık oluştursun." diye konuştu.

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