Kahramanmaraş'ta yangın çıkan evde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Eyüp Sultan Mahallesi'nde üç katlı evin giriş katından duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağırı Merkezi'ne bildirdi. Yangın bölgesine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen ve birinci kata da sıçrayan yangın nedeniyle binanın üst katında mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.