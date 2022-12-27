Kahramanmaraş'taki Adatepe Barajı 1. Kısım Projesi çalışmaları devam ediyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'taki Adatepe Barajı 1. Kısım Projesi'nde çalışmaların devam ettiği belirtildi.



DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığını belirtildi.

Kahramanmaraş ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı aktarılan açıklamada, Adatepe Barajı Sulaması 1. kısım çalışmalarının devam ettiği, çalışmanın tamamlanmasıyla 67 bin 880 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağı ifade edilerek, şu bilgileri yer verildi:

"Kahramanmaraş Adatepe Barajı Sulaması 1. Kısım Projesi kapsamında tamamı 40 kilometre olan CTP ana boru hattının 31 kilometrelik bölümü tamamlanarak 43 bin 400 dekar tarım arazisi sulamaya açılmıştır. Geriye kalan 9 kilometrelik bölümün de tamamlanmasıyla birlikte, 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 169 milyon 700 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir."

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