TDP Genel Başkan Yardımcısı Hatipağaoğlu, Kahramanmaraş'ta gazetecilerle buluştu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Aziz Murat Hatipağaoğlu, Kahramanmaraş'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dulkadiroğlu ilçesindeki restoranda düzenlenen programda konuşan Hatipağaoğlu, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin en önemli tekstil kentlerinden birisi olduğunu belirten Hatipağaoğlu, kentin Türkiye'nin sanayi ve ihracatına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

EXPO 2023'ün Kahramanmaraş'ta yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını aktaran Hatipağaoğlu, organizasyonun kentin tanınırlığı ve gelişimine önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Hatipağaoğlu, TDP olarak açıklanan yeni asgari ücretin çalışanlara nefes olacağını düşündüklerine işaret ederek, "8 bin 506 lira olan asgari ücretin en azından çalışanlarımıza biraz nefes olacağını düşünüyoruz. O nedenle Temmuz'dan bugüne yüzde 55'e varan artış oranını doğru ve makul olduğunun kanaatindeyiz. Ancak şöyle bir endişemizde var. Asgari ücret böyle artarken enflasyonla mücadele noktasındaki hatalarımız ve enflasyonu düşürme politikalarımız yeterince etkili olmazsa hemen ocak ayından itibaren maalesef asgari ücretli çalışanlarımızın ciddi şekilde mağduriyete uğrayacağını biliyoruz. Bu nedenle bir an önce hükümet, sayın Cumhurbaşkanını ve bakanı enflasyonla mücadeleyi daha etkin bir şekilde yapabilmesi için asgari ücretli ve emeklinin çalışanının maaşının erimemesi için yoğun bir çalışmaya davet ediyorum." diye konuştu.

​​​​​​​Hatipağaoğlu, 1 Ocak Pazar günü TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün partilerinin ekonomi ve ülke vizyonunu açıklayacağını sözlerine ekledi.



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