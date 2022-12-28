Kahramanmaraş'ta minibüs ile özel halk otobüsü çarpıştı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta minibüs ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 80 GE 244 plakalı minibüs ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı 46 H 0278 plakalı özel halk otobüsü, Karataş Mahallesi TOKİ Kavşağı'nda çarpıştı.

Kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



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