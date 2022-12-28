GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta minibüs ile özel halk otobüsü çarpıştı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta minibüs ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 80 GE 244 plakalı minibüs ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı 46 H 0278 plakalı özel halk otobüsü, Karataş Mahallesi TOKİ Kavşağı'nda çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

- Kaza anı güvenlik kamerasında

Kentte meydana gelen kaza anı, MOBESE kamerasına yansıdı.

Görüntülerde virajı alamayan minibüs sürücüsünün kontrolden çıkarak karşı yönden gelen halk otobüsü ile çarpışması yer aldı.





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