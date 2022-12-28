GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta minibüs ile özel halk otobüsü çarpıştı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta minibüs ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, V.B. (67) yönetimindeki 80 GE 244 plakalı minibüs ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı H.I. idaresindeki 46 H 0278 plakalı özel halk otobüsü, Karataş Mahallesi TOKİ Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralanan minibüs sürücüsü V.B. ile halk otobüsündeki Ş.B, H.K. ve S.N. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan V.B. kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı.

Görüntülerde virajı alamayan minibüs sürücüsünün kontrolden çıkarak karşı yönden gelen halk otobüsü ile çarpışması yer aldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.