Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, İsa Divanlı ve Namık Kemal mahallelerindeki park, bahçe, metruk bina ile ara sokaklarda yaptıkları denetimlerde, beş ayrı "hırsızlık" suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.Ö.K. (24) ile yine "hırsızlık" suçundan 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.A'yı yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.