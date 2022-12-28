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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 474 sikke ve 23 obje ele geçirildi

AA

Kahramanmaraş'ta 474 sikke ve 23 obje ele geçirildi

​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 474 sikke ve 23 obje ile dedektör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, H.N'nin tarihi eser satmak istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Roma ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 474 sikke, 23 obje ve bir detektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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