Kahramanmaraş'ta 474 sikke ve 23 obje ele geçirildi

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​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 474 sikke ve 23 obje ile dedektör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, H.N'nin tarihi eser satmak istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Roma ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 474 sikke, 23 obje ve bir detektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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