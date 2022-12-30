Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Gaziantep-Kahramanmaraş çevre yolunda önlem alan ekipler, şüpheliler M.A.Ö. ve S.D'yi yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve araçlarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. tutuklandı, M.A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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