Kahramanmaraş'ta polis KADES uygulamasını tanıttı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde, kadınlara KADES uygulaması anlatıldı.



Program kapsamında yaklaşık 2 bin 500 kişiye ulaşıldığı ve bilgilendirici broşür dağıtıldığı belirtildi.

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