Kahramanmaraş Büyükşehir İtfaiyesi'nden deprem tatbikatı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri arama kurtarma tatbikatı ve afet eğitimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tatbikatın afet ve acil durumlarda görevli personellerin becerilerini artırmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Doğal afetlere karşı farkındalık oluşturmak adına başlatılan eğitim faaliyetleri kapsamında belirli aralıklarla bu tür etkinliklerin yapılacağı aktarılan açıklamada, "İtfaiye personelleri, senaryo gereği binada mahsur kalan vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye ederken enkazın altında kalan yaralılar da kurtarıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta itfaiye personelleri hızlı ve bilinçli müdahalesiyle takdir topladı." İfadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın her türlü doğal afete karşı ekipman ve personel olarak hazır olunduğu bildirildi.

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