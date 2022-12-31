Kahramanmaraş'ta cemiyet başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bazı sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasın katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen STK temsilcileri, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı", spor kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" ve çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Cuhadar ise Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşamda Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" fotoğraflarını seçen Cuhadar, sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" karesine oy verdi.

Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Ercüment Kuzu da Spor kategorisinde Evrim Aydın'ın "Arjantin yoluna devam ediyor", haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" başlıklı fotoğraflarını seçen Kuzu, çevre ve yaşamda ise Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" karesine oy kullandı.

Kuzu, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Emeği geçen basın emekçileri başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.



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