Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'ndan yeni yıl mesajı

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​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cebeloğlu, sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılın daha geride kaldığını, yeni umutlarla 2023 yılına girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Amaçlarının vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Cebeloğlu, emniyet teşkilatı olarak yeni yılda da 7/24 görevleri başında olacaklarını dile getirerek, "Görevi uğruna canlarını hiç çekinmeden veren aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anarken, tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin, teşkilat mensuplarımızın ve ailelerinin yeni yılını kutlar, yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim." ifadelerini kullandı.

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