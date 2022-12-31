Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'dan yeni yıl mesajı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Okay, mesajında, geride kalan yılın tüm olumsuzlukları da beraberinde götürmesi temennisinde bulundu.

Umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Okay, "Yeni yılda, huzura ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için çok çalışıp Dulkadiroğlu'nu daha güzel günlere taşımayı hedefliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının başta ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve aydınlık günler getirmesi dileğiyle, tüm hemşerilerimin yeni yılını kutluyor; ailesi, yakınları ve sevenleriyle birlikte nice güzel yıllara erişmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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