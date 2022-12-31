Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Pakdil ve beraberindekiler, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u ziyaret etti.

Pakdil, Türkoğlu Belediyesi ziyaretinde AA muhabirine, yerelde ihtiyaçların belirlenmesi adına yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Nihat Pakdil, yeni yılda da vatandaşların yaşam kalitesini, huzurunu ve refahını arttırmaya yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Türkiye'nin önemli tarım havzalarından biri olan Sağlık Ovası (Gavur Gölü) ilçemiz sınırları içerisinde. Dolayısıyla bu ziyareti çok önemsiyoruz. Ziyaret kapsamında tarımsal faaliyetler başta olmak ilçemizle ilgili önemli konular ele alındı." ifadelerini kullandı.





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