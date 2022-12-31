Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş'tan yeni yıl mesajı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Okumuş, mesajında, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Üzüntüleriyle ve sevinçleriyle bir yılın daha geride kaldığını belirten Okumuş, yeni umutlar ve beklentilerle yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşadıklarını aktardı.

Yeni yılda da her kesimin üzerine önemli sorumluluklar düştüğüne işaret eden Okumuş, "Yeni yılın barış ve kardeşliğin egemen olduğu, iyimserliğin ve sevgilerin arttığı bir yıl olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Okumuş, geride bıraktıkları yıllarda olduğu gibi bundan sonrada çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.