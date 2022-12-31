Kahramanmaraş Valisi Coşkun yılbaşı nöbetindeki personeli ziyaret etti

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yıl dolayısıyla kentte görev yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

İlk ziyaretini Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştiren Coşkun, polis ekiplerinin yeni yılını kutladı. Vali Coşkun daha sonra İl Jandarma Komutanlığına geçerek Mehmetçik ile bir araya geldi.

Coşkun, bir süre sohbet ettiği Mehmetçik'in yeni yılını kutladı.

Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Coşkun, kent genelinde yılbaşının huzur içerisinde geçirilmesi için tedbirlerin alındığını belirtti.

Coşkun, güvenlik personelinin halkın huzur ve güveni için görev başında olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"İnşallah birkaç saat sonra 2023 yılını karşılamış olacağız. Yeni yılın şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Malumunuz kolluk güçlerimiz emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız 7/24 esaslı çalışan kurumlarımızdan. Bugün de jandarma teşkilatımız kendi görev sahasında vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevini yerine getiriyor. Arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esaslı görevlerini fedakar bir şekilde yerine getiriyorlar. Bu vesile ile bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah temennimiz, dileğimiz 2023'te de geçmiş yıllarda olduğu gibi birlik, beraberlik içerisinde aynı kararlılıkta vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için onların hizmetinde olacağız."

Ziyaretlerde Coşkun'a İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Selçuk Canbolat, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı İsmail Sidan, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanı Fikret Utku Çakmak eşlik etti.





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