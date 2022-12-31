Kahramanmaraş'ta Mekke'nin Fethi programı düzenlendi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından "Mekke'nin Fethi" programı düzenlendi.

Mekke'nin fethinin 1392. yıl dönümü dolayısıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkez'inde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Kahramanmaraş Şube Başkanı Fuat Cihan, programın ardından gazetecilere, Mekke'nin fethinin mana ve heyecanını tüm insanları aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

Mekke'nin fethinin özel bir anlam taşıdığını ifade eden Cihan, "Türkiye geneli 81 ilde yaklaşık 600 noktada gerçekleştirdiğimiz program. Bizler öncelikle genç kardeşlerimize fetih ruhunu diri tutmak amacıyla gerçekleştiriyoruz. Bu gece halkımız yaptığımız programa büyük bir teveccühle yoğun ilgi gösteriyor. Hepsine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Programa, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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