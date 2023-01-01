Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Bulut'tan nöbetteki güvenlik güçlerine ziyaret

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Kahramanmaraş'ta nöbet tutan güvenlik güçleriyle bir araya geldi.
Bölge Komutanı Bulut, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun 35. kilometresindeki Narlı Jandarma Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti.
Uygulama noktasında görevli polis ve jandarma personeliyle bir süre sohbet eden Bulut, daha sonra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan'dan kısa bir brifing aldı.
Bulut daha sonra bölgeden ayrıldı.