Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinleri kahvaltıda buluştu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Elbistan ilçesinde Nuri Taphasanoğlu Huzurevi sakinlerine kahvaltıda bir araya geldi.



İlçedeki bir kafede gerçekleştirilen programda 32 huzurevi sakini, Kaynarca Gölü manzarasında kahvaltı yaptı.

Huzurevi Müdürü Remzi Şahin, asırlık çınarlara farklı bir gün yaşatmak amacıyla işletmenin davetine katıldıklarını söyledi.

Devletin tüm imkanlarıyla yaşlı bireylerin yanında olduğunu anlatan Şahin, "Bu farkındalığın yaşlılarımıza, büyüklerimize moral, motivasyon olduğunu düşünüyoruz. 2022 yılının sonunda, 2023 yılına girerken böyle bir mutluluk vesilesi olması düşüncesiyle büyüklerimizle bir araya geldik. İşletmemize ve personellerine teşekkür ediyorum." dedi.







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