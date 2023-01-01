Kahramanmaraş'ta hijyen kurallarına uymayan ekmek fırınına 8 bin lira ceza

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle bir ekmek fırınına 8 bin lira ceza kesildi.



Alınan bilgiye göre, bir kişi ilçe merkezindeki bir fırından aldığı ekmeğin içinden kurtçuk çıktığı iddiasıyla ilgili birimlere şikayette bulundu.

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince söz konusu fırında inceleme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 8 bin lira ceza uygulandı.

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