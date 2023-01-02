Ceyhan Nehri'nde yüzen su samurları cep telefonuyla görüntülendi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, su samurlarının Ceyhan Nehri'nde yüzdüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Esentepe Mahallesi Ceyhan Nehri kıyısında kendisine ait bahçede zaman geçiren Turgut Akbaş, suda iki hayvanın yüzdüğünü fark etti.

Gazetecilere, cep telefonuna görüntülerini kaydettikleri hayvanın su samuru olduğunu öğrendiklerini söyleyen Akbaş, şunları anlattı:

"Su samurları zamanla bize alıştı, sürekli gelip gitmeye başladılar. Çok güzel hayvanlar. Zararsızlar, sadece balık yiyorlar. Herkesin bunların zararsız olduklarını bilmesi gerekir. Nesli tükenmekte olan bir hayvan türü olduğu için korumamız gerekiyor. Dört su samurunu birlikte hareket ederken gördüm. Su samuru gördüğümü söylediğimde gelip izlemek isteyenler oldu, bazen bahçeme gelenler tesadüfen gördüğünü söyledi. Her zaman gözükmüyorlar. Bazen gelip oyun oynayıp, balık tutup geri gidiyorlar."

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