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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktora öğrencisi genç kız, devlet desteğiyle kapama meyve bahçesi kurdu

AA

Doktora öğrencisi genç kız, devlet desteğiyle kapama meyve bahçesi kurdu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ta doktora öğrencisi 29 yaşındaki Esra Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle oluşturduğu kapama meyve bahçesinde üreteceği çilekleri Avrupa'ya ihraç etmeyi hedefliyor.

Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Şahinkayası Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yıldırım, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde lisans eğitimi aldı.

Aynı üniversitede yüksek lisansını da tamamlayan Yıldırım, "cevizde anaç ıslahı" üzerine geçen yıl başladığı doktora çalışmalarına devam ediyor.

Çocukluğu ailesiyle tarım arazilerinde geçen Yıldırım, bir yandan eğitimini sürdürürken diğer taraftan onlara destek olmak adına çiftçilik yapmaya karar verdi. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ne başvuran genç ziraat mühendisi, 105 bin lira hibe desteği aldı.

- Örnek olmak istiyor

Aldığı destekle ekim ayında evlerine yakın bölgede 5 dönüm arazi kiralayarak kapama meyve bahçesi kuran Esra Yıldırım, AA muhabirine, okuldan arta kalan tüm zamanlarını oluşturduğu bahçede geçirdiğini söyledi.

Başarıyla hem örnek olmak hem de ekonomiye katkı sunmak istediğini anlatan Yıldırım, eğitim için şehir merkezine gitse de bahçesinden kopmadığını belirtti.

Severek yaptığı çiftçiliğin, hayatının öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ailemle küçük yaşlardan beri çiftçilikle uğraştığımdan dolayı çiftçiliğe bir merakım vardı. Hem okula gidiyor hem de hafta sonları ailemle birlikte gelip çiftçilik yapıyordum. Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü projeye başvurdum ve onaylandı. Ben de çilek üretimine karar verdim. Kentimize yurt dışından gelen firmalar aracılığıyla da çilek ihracatı yapmak istiyorum. Amacım burada üretime katkı sağlamak ve mesleki tecrübelerimi arazi çalışmalarına yansıtmak."

Yıldırım, genç mühendisleri üretime teşvik ederek projelerini hayata geçirme fırsatı sunan Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ederek, "Her daim yanımda bulunan aileme ve sorunlarıma çözüm bulan hocam Prof. Dr. Mehmet Sütyemez'e çok teşekkür ediyorum. Hocamın 'Azmin ve sabrın yenemeyeceği bir güç yok.' sözünden yola çıkarak azmettim, sabrettim ve başardım. Bu duruma geldim. En büyük hedefim Almanya ve İngiltere gibi ülkelere ihracat yapmak." diye konuştu.

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