Göksun Kaymakamı Culukar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fovori karelerini seçti.

Culukar, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" adlı fotoğrafına oy veren Culukar, sporda Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak", çevre-yaşamda da Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Culukar, fotoğrafların her birinin anlamlı olduğu için seçim yapmakta zorlandığını belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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