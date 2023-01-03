Göksun Kaymakamı Culukar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fovori karelerini seçti.
Culukar, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" adlı fotoğrafına oy veren Culukar, sporda Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak", çevre-yaşamda da Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" başlıklı fotoğrafını oyladı.
Culukar, fotoğrafların her birinin anlamlı olduğu için seçim yapmakta zorlandığını belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.