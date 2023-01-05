KİÜ Rektörü Bakan ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Yarışmadaki fotoğrafları inceleyen Okay, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Başkan Okay, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğraflarını oyladı.
Okay, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını ifade etti.
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da haber kategorisinde "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü’nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğraflarını seçti.
Bakan, seçkideki her bir karenin emekle çekildiğini belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.