TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.

Güvenç, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haberde tercihini Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafından yana kullanan Güvenç, çevre-yaşamda Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karesini, sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" karesini oyladı.

Güvenç, oylamaya sunular fotoğrafları çok beğendiğini ve bu nedenle seçim yapmakta zorlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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