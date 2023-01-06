Kahramanmaraş'ta kent protokolü AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Cebeloğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını oylayan Cebeloğlu, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğraflarını seçti.

Yarışmadaki her fotoğrafın birbirinden güzel ve kıymetli olduğunu ifade eden Cebeloğlu, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

AA'nın halkın aydınlatılmasında önemli görevler üstlendiğini ve çalışanlarının işlerini severek yaptığını belirten Cebeloğlu, "Kendi açımdan güzel bir seçim olduğunu düşünüyorum. Kendi duygu ve ülkemizin güzelliklerini ifade eden fotoğraflar vardı. Oylamadan dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan da çevre-yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" ile Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarını oyladı.

Haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" karesini seçen Yağan, spor kategorisinde ise Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

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