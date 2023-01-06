Bisikletle tura çıkan Şilili çift Kahramanmaraş'ta dondurma için mola verdi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Portekiz'den bisiklet turuna çıkan Şilili çift, binlerce kilometre pedal çevirerek geldikleri Kahramanmaraş'ta mola verip, kentin adıyla özdeşleşmiş "Maraş dondurması"ndan yedi.



Bir süre önce Portekiz'den bisikletleriyle yola çıkan 31 yaşındaki elektrik mühendisi Camilo Salinas ile 30 yaşındaki hemşire eşi Monica Munoz, İspanya, Fransa, İtalya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Sırbistan, Kosova, Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye ulaştı.

Türkiye'de de çeşitli illeri gezip Kahramanmaraş'a gelen bisikletli çift, kentin doğal ve tarihi güzelliklerini gezdikten sonra vatandaşlar tarafından önerilen kent adıyla özdeşlemiş dondurmayı tatmaya karar verdi.

Çift, kentteki bir pastanede keçi sütü, şeker ve salepten oluşan dondurmayı tattı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Camilo Salinas, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşiyle Türkiye'de birçok ili gezdiğini belirterek, Kahramanmaraş'ı çok beğendiğini söyledi.

Kahramanmaraş'a dondurma yemek için uğradıklarını belirten Salinas, "Buraya gelmeden önce araştırdık, Kahramanmaraş'a geldiğimizde de vatandaşlar 'dondurma yiyin' dediler. Dondurma çok güzel. Buraya geldiğimiz için çok memnunuz." dedi.

Salinas, sonraki duraklarının Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin olacağını dile getirdi.

Monica Munoz da Türkiye'yi çok sevdiğini ifade ederek "Dondurma çok güzel. Türkiye ve insanları çok güzel." diye konuştu.

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur ise Maraş dondurmasının tanınması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade ederek, "Turistlerin gelmesinden o kadar mutlu oluyoruz ki demek ki ektiğimizi biçmeye başladık. Dondurmamızın öyle bir lezzeti var ki Kanada'dan ve diğer ülkelerden Kahramanmaraş'a gelerek dondurma alıyorlar." ifadelerini kullandı.

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