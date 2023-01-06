Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir bağ evinde hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adreslerini belirlediği M.E, F.Y. ve H.İ.E'yi çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.