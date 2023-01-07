Yedikuyular Kayak Merkezi'nde telesiyejde mahsur kalanları kurtarma tatbikatı yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, Yedikuyular Kayak Merkezi Arama Kurtarma ekibi, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, ortak çalışma yaptı.
Senaryo gereği arıza yapan telesiyejde mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından güvenli bir şekilde halat yardımıyla yere indirildi. Teknik arıza da ekipler tarafından kısa sürede giderildi.
Açıklamada, "Her türlü doğal afet ve acil müdahale gerektiren duruma karşı ekipman ve personel olarak hazırız. Doğal afetlere ve acil durumlara karşı personellerimizin becerilerini ve koordinasyonunu artırmak için hizmet içi eğitimlerimiz devam edecek." ifadeleri kullanıldı.