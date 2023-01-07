Elbistan Belediyesi tanzim satış ofisleri kurdu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Elbistan Belediyesi, üreticilerden aldığı organik gıda maddelerinin satışının yapıldığı tanzim satış ofisleri açtı.



Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yerel üreticiyi ve tüketiciyi korumak için ilçe genelinde açtıkları tanzim satış ofislerinde bölge halkından aldıkları organik temel gıda maddelerini uygun fiyatla satışa sunduklarını belirtti.

Bu uygulama sayesinde hem üreticiyi hem de tüketiciyi desteklediklerini ifade eden Gürbüz, şöyle konuştu:

"Elbistan Belediyesi olarak vatandaşlarımıza ekonomik ürün desteği sağlayabilmek adına tanzim satış ofisleri açıyoruz. İnşallah bunu birçok yerde daha açacağız ve vatandaşımız fiyat artışlarından etkilenmeyecek. 2023 yılı içerisinde herhangi bir zam yapılmayacak. Dolayısıyla özellikle temel gıda maddelerinde vatandaşlarımızın mutfağında olmazsa olmaz ürünleri biz onlara zamsız, enflasyon farkı olmaksızın fiyat artışları olmaksızın sağlamayı hedefliyoruz. Bunun Türkiye için de örnek bir model olacağını düşünüyorum."







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