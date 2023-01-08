Kahramanmaraş MÜSİAD Şube Başkanlığına yeniden Çiçekçi seçildi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şubesi 5. Genel Kurulu yapıldı.

Kurulda yeniden başkan seçilen MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, konuşmasında destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Çiçekçi, yeni umutlarla karşıladıkları 2023 yılının ilk günlerinde gerçekleştirilen kurulun hayırlara vesile olmasını dileyerek, "2022 yılının ikinci çeyreğinde maruz kaldığımız ekonomik saldırılara rağmen, 2023'ün bu ilk günlerinde veriler bize gösteriyor ki, bizler bir ve beraber olduğumuz sürece, devlet ve millet el ele olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir sorun kalmayacaktır." diye konuştu.



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