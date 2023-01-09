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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.F.Y, M.A.İ, S.Y, O.D. ve M.M.K'yı gözaltına aldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.İ, S.Y, O.D. ve M.M.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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