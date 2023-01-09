Kahramanmaraş'ta iki firari hükümlü yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, "yağma" suçundan 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Ç. ile "cinsel istismar" suçundan 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. yakalandı.
İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.