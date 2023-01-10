Kahramanmaraş'ta 2 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S. ve M.B'nin sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıları suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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