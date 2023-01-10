Çalıntı bisikleti satın alan şüpheli "bot bağışı" şartıyla yargılanmaktan kurtuldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta çalıntı bisikleti satın alan şüpheli, ihtiyaç sahibi 5 öğrenciye "bot bağışı" yaparak yargılanmaktan kurtuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kentte öğretmen olarak görev yapan F.O, apartmanın bahçesine bıraktığı bisikletinin olmadığını fark ederek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.B. ve M.M'nin çaldığı bisikleti M.S.E'ye sattığını tespit etti.

Olaydaki "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçunun uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle dosya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yönlendirildi.

Bisikleti çalınan öğretmen F.O, M.S.E'nin ihtiyaç sahibi 5 öğrenciye bot yardımı yapması durumunda uzlaşabileceklerini beyan etti.

M.S.E, Kahramanmaraş Cahit Zarifoğlu İlkokulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere satın aldığı 5 botu uzlaştırma görevlisine teslim etti.

Açıklamada, Uzlaştırma Bürosu sayesinde soruşturma dosyasının sonlandırıldığı ifade edildi.

Gözaltına alınan M.B. ile M.M'nin ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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