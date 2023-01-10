Kahramanmaraş'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü uzman onbaşı öldü

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KAHRAMANMARAŞ/SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Resul Karabut (22) idaresindeki 55 H 4367 plakalı otomobil, Göksun-Kayseri kara yolu Göynük Mahallesi yakınlarında S.K'nin (48) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Karabut müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır şoförü kaza sonrası gözaltına alındı.



Karabut'un Şanlıurfa Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman onbaşı olduğu öğrenildi.

Kaza haberi Karabut'un Samsun'un Havza ilçesi İcadiye Mahallesi'nde ikamet eden annesi Ziyade ve dedesi Mustafa Karabut'a, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından verildi. Karabut'un evinin önüne Türk bayrağı asıldı.

Karabut'un izninin ardından Havza'dan görev yerine dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.





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