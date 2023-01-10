Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

V.S. (28) yönetimindeki 46 HJ 611 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş-Andırın kara yolunun Kürtül Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Y.S. (54), P.S. (25) ve Y.B.S. (5) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, vadiye yuvarlanma tehlikesi bulunan aracı halatla itfaiye aracına bağlayarak önlem aldı.

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