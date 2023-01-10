Kahramanmaraş'ta doktoru darbettiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doktoru darbedip kamu malına zarar verdiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçede trafik kazasına karışan Ö.K. ve A.K, tedavi için geldikleri Afşin Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde doktorlardan adli rapor açılmamasını istedi.

Talepleri olumsuz karşılanan ikilinin kardeşi C.K. olaya dahil olarak doktor R.O. ile tartıştı. Doktoru darbeden şüpheli hastanedeki bazı eşyalara da zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakaladı. C.K. gözaltına alınırken diğer zanlılar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanlığı, doktorun darbedilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Hastane önünde toplanan sendika temsilcileri ve sağlık çalışanları yaşanan olayı protesto etti.

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