Kahramanmaraş'ta eski hastane binasında çıkan yangın söndürüldü

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde eski hastane binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye ait kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.







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