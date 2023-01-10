Afşin Belediye Başkanı Güven, gazetecilerle bir araya geldi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Bir restoranda düzenlenen programda basın mensuplarıyla görüşerek, onların bu anlamlı günlerini kutlayan Güven, ilçenin tanıtımında göstermiş oldukları gayret ve çalışmalarından dolayı gazetecilere teşekkür etti.

Kamuoyunu bilgilendirmek için gece gündüz çalışan basın mensuplarını tebrik eden Güven, şunları kaydetti:



"Basın emekçilerimiz iyi ki varlar. Kamuoyunu bilgilendirmek adına, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı olarak önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz, çok zor bir görevi yerine getirmekteler. Gazetecilerimizin bundan sonra da aynı duyarlılık, kararlılık ve heyecanla görevlerini yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu bilgilendiren ve toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, onlara çalışmalarında başarılar dilerim."





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