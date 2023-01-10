Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için üç ülkeyle sözleşme imzalandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'te sergilenecek dünya bahçelerine katılımla ilgili Gambiya, Bangladeş ve Afganistan ile sözleşme imzalandı.

Onikişubat Belediyesinde düzenlenen imza törenine, üç ülkenin temsilcileri ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek katıldı.

Törende konuşan Mahçiçek, Kahramanmaraş açısından çok önemli bir organizasyon olan "EXPO 2023 Projesi"nde Gambiya, Bangladeş ve Afganistan'ı da görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Söz konusu organizasyon sayesinde üç ülkenin kültürünün, birikiminin ve medeniyetinin daha yakından tanınacağına işaret eden Mahçiçek, "Kuşkusuz bu organizasyon Kahramanmaraş'ımız, ülkemiz ve misafir ülkeler için karşılıklı olarak katma değer, istihdam ve ticaret imkanlarını geliştirecektir. Eminim ki bu bitki EXPO'su aracılığıyla da Türkiye, karşılıklı yatırımlarla yeni pencereler açacaktır." diye konuştu.

Gambiya adına büyükelçi Saibo Tunkara, yaptığı konuşmada, Türkiye'deki şehir temalı bitki EXPO'suna katılacak olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Tunkara, organizasyon sayesinde Gambiya ve Türkiye arasındaki bağların daha da gelişeceğine inandığını belirtti.

Expo Komiseri Seyid Mahbub Rabbani ise zengin tarih ve kültüre sahip Kahramanmaraş'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Organizasyonun, şehrin tarihinin ve kültürünün diğer ülkelere tanıtılmasına önemli katkılar sunacağını düşündüğünü anlatan Rabbani, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki EXPO 2023, harika bir platform ve bu platform da dünya ve Kahramanmaraş insanları arasında bir köprü oluşturacak. Biz her zaman Türkiye'yi ikinci evimiz olarak görürüz. Kahramanmaraş EXPO 2023 çok iyi bir platform olacaktır insanların Türkiye'yi keşfetmeleri, bu şehrin zengin kültürünü tanımaları için."

Konuşmaların ardından katılım sözleşmesi imzalandı.

Törenin ardından EXPO 2023'ün gerçekleştirileceği alanda incelemelerde bulunan katılımcılar, daha sonra Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasına geçerek burada iş insanlarıyla bir araya geldi.

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